NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Aktien von Linde beim Kursziel von 576 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Das weltweit führende Unternehmen im Bereich Industriegase zeichne sich unter anderem durch fortgesetzte Preisanstiege und einen festen Kundenstamm aus, schrieb Arun Viswanathan in seiner am Freitag vorliegenden Empfehlung. Zudem sei Linde auf Kurs, um auch ein prozentual zweistelliges, währungsbereinigtes Gewinnwachstum (EPS) beizubehalten./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2025 / 00:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2025 / 00:28 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.