NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags fester

Der NASDAQ 100 verzeichnet am dritten Tag der Woche Kursanstiege.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 19 844,42 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,239 Prozent tiefer bei 19 725,95 Punkten, nach 19 773,30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 630,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19 876,70 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,575 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 19 574,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20 011,89 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 02.10.2023, einen Wert von 14 837,57 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 19,95 Prozent zu Buche. Bei 20 690,97 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Illumina (+ 5,61 Prozent auf 136,22 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,89 Prozent auf 151,30 USD), KLA-Tencor (+ 3,72 Prozent auf 781,70 USD), Lam Research (+ 3,57 Prozent auf 825,87 USD) und JDcom (+ 3,33 Prozent auf 44,36 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil MercadoLibre (-4,34 Prozent auf 1 976,38 USD), Tesla (-3,79 Prozent auf 248,24 USD), Enphase Energy (-3,30 Prozent auf 107,53 USD), The Kraft Heinz Company (-2,54 Prozent auf 34,28 USD) und Align Technology (-2,38 Prozent auf 239,50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 456 687 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,202 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die JDcom-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Diamondback Energy-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at