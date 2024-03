NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,07 Prozent leichter bei 18 197,99 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,701 Prozent höher bei 18 338,19 Punkten, nach 18 210,54 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 168,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 344,09 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,096 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 17 971,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 16 906,80 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 27.03.2023, einen Wert von 12 673,07 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 10,00 Prozent zu Buche. Bei 18 464,70 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Cintas (+ 8,82 Prozent auf 689,27 USD), Enphase Energy (+ 6,67 Prozent auf 116,64 USD), Marvell Technology (+ 5,86 Prozent auf 72,26 USD), Intel (+ 3,50 Prozent auf 43,46 USD) und JDcom (+ 2,47 Prozent auf 27,01 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Pinduoduo (spons ADRs) (-3,06 Prozent auf 116,42 USD), NVIDIA (-2,57 Prozent auf 901,80 USD), CrowdStrike (-2,52 Prozent auf 321,69 USD), Workday A (-1,69 Prozent auf 272,68 USD) und Broadcom (-1,60 Prozent auf 1 310,15 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 316 172 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,943 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at