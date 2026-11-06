NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittag mit Kursplus

Am Mittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,72 Prozent auf 24 732,48 Punkte nach oben. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,18 Prozent auf 24 602,48 Punkte an der Kurstafel, nach 24 315,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24 561,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 825,55 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 3,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, stand der NASDAQ Composite bei 27 599,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 348,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23 053,99 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell FormFactor (+ 11,41 Prozent auf 79,95 USD), Veeco Instruments (+ 10,50 Prozent auf 36,74 USD), Lam Research (+ 9,76 Prozent auf 203,28 USD), Century Aluminum (+ 9,51 Prozent auf 32,93 USD) und Ultra Clean (+ 8,47 Prozent auf 40,35 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Anika Therapeutics (-19,35 Prozent auf 15,59 USD), Cogent Communications (-13,86 Prozent auf 4,04 USD), Microchip Technology (-12,51 Prozent auf 56,74 USD), Donegal Group B (-9,32 Prozent auf 23,25 USD) und ScanSource (-8,34 Prozent auf 41,31 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 519 102 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 1,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 20,20 Prozent.

Redaktion finanzen.at