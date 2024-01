NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen

Zum Handelsende notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,36 Prozent fester bei 15 481,92 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,873 Prozent auf 15 560,61 Punkte an der Kurstafel, nach 15 425,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 15 468,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 629,07 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,577 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Stand von 14 992,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13 139,87 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 24.01.2023, einen Stand von 11 334,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 4,85 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 15 629,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Emmis Communications A (+ 16,15 Prozent auf 5,25 USD), Netflix (+ 10,70 Prozent auf 544,87 USD), ASML (+ 8,85 Prozent auf 847,31 USD), Textron (+ 7,84 Prozent auf 85,55 USD) und Capital City Bank Group (+ 6,47 Prozent auf 30,45 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen BlackBerry (-17,46 Prozent auf 2,93 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6,13 Prozent auf 10,11 USD), Landec (-5,67 Prozent auf 6,16 USD), Modine Manufacturing (-5,21 Prozent auf 64,46 USD) und Cutera (-5,18 Prozent auf 2,38 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 477 135 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,757 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die SIGA Technologies-Aktie hat mit 4,54 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 41,83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at