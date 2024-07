NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Gewinne

Für den NASDAQ Composite ging es am ersten Tag der Woche aufwärts.

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,28 Prozent höher bei 18 403,74 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,104 Prozent auf 18 371,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 352,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 342,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 416,94 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 17 133,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16 253,96 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 13 660,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 24,64 Prozent nach oben. Bei 18 416,94 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Cerus (+ 15,29 Prozent auf 1,96 USD), Innodata (+ 12,56 Prozent auf 16,85 USD), Compugen (+ 9,62 Prozent auf 1,71 USD), American Superconductor (+ 9,40 Prozent auf 28,06 USD) und 3D Systems (+ 9,38 Prozent auf 3,50 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil AmeriServ Financial (-4,98 Prozent auf 2,29 USD), Cumulus Media A (-4,55 Prozent auf 1,89 USD), Nektar Therapeutics (-3,88 Prozent auf 1,24 USD), Expeditors International of Washington (-2,87 Prozent auf 119,91 USD) und BlackBerry (-2,80 Prozent auf 2,43 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42 460 655 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,211 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 20,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at