NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer

Der NASDAQ Composite verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 16:01 Uhr um 0,12 Prozent auf 17 573,40 Punkte zurück. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,444 Prozent leichter bei 17 516,40 Punkten, nach 17 594,50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 17 577,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 502,82 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4,64 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, stand der NASDAQ Composite bei 18 509,34 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 16.05.2024, den Wert von 16 698,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 474,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 19,01 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 18 671,07 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SIGA Technologies (+ 11,02 Prozent auf 10,68 USD), Cumulus Media A (+ 6,12 Prozent auf 1,56 USD), Consumer Portfolio Services (+ 4,95 Prozent auf 9,11 USD), SMC (+ 4,60 Prozent auf 467,00 USD) und FreightCar America (+ 4,25 Prozent auf 4,66 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-5,29 Prozent auf 12,00 USD), Applied Materials (-4,38 Prozent auf 202,55 USD), Lam Research (-3,18 Prozent auf 861,76 USD), KLA-Tencor (-3,01 Prozent auf 811,01 USD) und Landec (-2,34 Prozent auf 5,84 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 11 352 676 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,069 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

