NASDAQ Composite aktuell: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,38 Prozent tiefer bei 15 722,09 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 2,16 Prozent auf 15 598,88 Punkte an der Kurstafel, nach 15 942,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 584,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 770,42 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, einen Wert von 14 972,76 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13 767,74 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 13.02.2023, einen Wert von 11 891,79 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 6,48 Prozent zu Buche. Bei 16 080,07 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Arundel (+ 34,23 Prozent auf 0,20 CHF), JetBlue Airways (+ 14,09 Prozent auf 6,93 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 6,67 Prozent auf 0,09 USD), Lattice Semiconductor (+ 5,68 Prozent auf 75,03 USD) und Neurocrine Biosciences (+ 2,83 Prozent auf 134,12 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Blackbaud (-13,83 Prozent auf 71,22 USD), Cutera (-10,86 Prozent auf 2,71 USD), FARO Technologies (-9,87 Prozent auf 21,10 USD), Agenus (-8,75 Prozent auf 0,74 USD) und Americas Car-Mart (-7,17 Prozent auf 64,44 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 5 511 677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,901 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 70,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

