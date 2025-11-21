NASDAQ Composite-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ Composite

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 1,08 Prozent höher bei 22 316,87 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,384 Prozent auf 22 162,83 Punkte an der Kurstafel, nach 22 078,05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 334,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21 898,29 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 2,07 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 22 953,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21 100,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 18 972,42 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,75 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 17,35 Prozent auf 0,45 USD), Harvard Bioscience (+ 10,17 Prozent auf 0,62 USD), Integra LifeSciences (+ 8,33 Prozent auf 11,97 USD), Neogen (+ 7,58 Prozent auf 5,82 USD) und Ross Stores (+ 7,40 Prozent auf 172,37 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Geospace Technologies (-18,69 Prozent auf 14,05 USD), Donegal Group B (-6,30 Prozent auf 15,17 USD), AXT (-6,24 Prozent auf 8,86 USD), Oracle (-5,56 Prozent auf 198,98 USD) und Powell Industries (-4,46 Prozent auf 281,22 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 44 028 781 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,925 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18,32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

