NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus

So performte der NASDAQ Composite am dritten Tag der Woche schlussendlich.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,59 Prozent tiefer bei 14 855,62 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 14 814,77 Zählern und damit 0,867 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 944,35 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 14 706,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 865,76 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,353 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 14 813,92 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 17.10.2023, einen Wert von 13 533,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, stand der NASDAQ Composite bei 11 095,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,607 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 063,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Cutera (+ 8,96 Prozent auf 3,65 USD), Escalon Medical (+ 8,76 Prozent auf 0,18 USD), Taylor Devices (+ 8,38) Prozent auf 31,70 USD), Ebix (+ 6,25 Prozent auf 2,38 USD) und American Superconductor (+ 5,35 Prozent auf 10,24 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen JetBlue Airways (-8,67 Prozent auf 4,69 USD), Atrion (-8,03 Prozent auf 308,30 USD), Big 5 Sporting Goods (-7,98 Prozent auf 4,79 USD), QC (-7,69 Prozent auf 0,60 USD) und Comtech Telecommunications (-7,48 Prozent auf 7,17 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 560 632 Aktien gehandelt. Mit 2,655 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,46 zu Buche schlagen. Mit 43,29 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at