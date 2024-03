NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Montagshandels

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,20 Prozent schwächer bei 16 242,69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,066 Prozent schwächer bei 16 264,21 Punkten in den Montagshandel, nach 16 274,94 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 16 225,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 264,97 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wies der NASDAQ Composite 15 628,95 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, bei 14 185,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 11 689,01 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,00 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 302,24 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Punkte.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Nektar Therapeutics (+ 23,40 Prozent auf 0,96 USD), MicroStrategy (+ 17,25 Prozent auf 1 265,60 USD), Powell Industries (+ 9,05) Prozent auf 196,31 USD), Dixie Group (+ 8,59 Prozent auf 0,58 USD) und Compugen (+ 5,68 Prozent auf 2,79 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Cerus (-5,50 Prozent auf 2,06 USD), Americas Car-Mart (-5,01 Prozent auf 64,30 USD), Sangamo Therapeutics (-4,50 Prozent auf 1,06 USD), Agenus (-4,41 Prozent auf 0,63 USD) und Baiducom (-3,16 Prozent auf 100,73 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 3 368 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,844 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. CRESUD-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 73,37 Prozent gelockt.

