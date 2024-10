NASDAQ Composite-Handel aktuell: So steht der NASDAQ Composite am Montagnachmittag

Das macht der NASDAQ Composite am Montagnachmittag.

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,02 Prozent fester bei 18 123,72 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,275 Prozent auf 18 069,83 Punkte an der Kurstafel, nach 18 119,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 18 165,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 058,40 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite stand am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, bei 17 713,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, lag der NASDAQ Composite bei 17 732,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 13 219,32 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 22,74 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Comtech Telecommunications (+ 17,14 Prozent auf 4,92 USD), Nektar Therapeutics (+ 10,26 Prozent auf 1,29 USD), Dorel Industries (+ 7,49 Prozent auf 4,45 USD), FreightCar America (+ 6,77 Prozent auf 10,41 USD) und Corcept Therapeutics (+ 6,33 Prozent auf 46,71 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Taylor Devices (-9,57 Prozent auf 46,37 USD), AXT (-6,67 Prozent auf 2,38 USD), Commercial Vehicle Group (-5,26 Prozent auf 3,24 USD), Trend Micro (-4,89 Prozent auf 59,08 USD) und Sify (-4,75 Prozent auf 0,36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 276 361 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,101 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent, die höchste im Index.

