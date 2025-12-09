Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Hochrechnung
|
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Agilysys-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 09.12.2024 wurden Agilysys-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Agilysys-Aktie bei 129,06 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Agilysys-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,775 Agilysys-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 98,18 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Anteils am 08.12.2025 auf 126,71 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1,82 Prozent vermindert.
Agilysys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,53 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!