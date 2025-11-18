NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Agilysys-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Agilysys-Papier statt. Diesen Tag beendete die Agilysys-Aktie bei 65,92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,517 Agilysys-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2025 auf 122,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 185,97 USD wert. Damit wäre die Investition 85,97 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Agilysys eine Börsenbewertung in Höhe von 3,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

