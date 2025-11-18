Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Performance im Blick
|
18.11.2025 16:04:26
NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Agilysys-Papier statt. Diesen Tag beendete die Agilysys-Aktie bei 65,92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,517 Agilysys-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2025 auf 122,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 185,97 USD wert. Damit wäre die Investition 85,97 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Agilysys eine Börsenbewertung in Höhe von 3,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
