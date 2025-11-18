Agilysys Aktie

Agilysys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance im Blick 18.11.2025 16:04:26

NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Agilysys-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Agilysys-Papier statt. Diesen Tag beendete die Agilysys-Aktie bei 65,92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,517 Agilysys-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2025 auf 122,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 185,97 USD wert. Damit wäre die Investition 85,97 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Agilysys eine Börsenbewertung in Höhe von 3,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Agilysys Inc.mehr Nachrichten