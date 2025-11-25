NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 5 Jahren eingebracht

Agilysys Aktie
Heute vor 5 Jahren wurde die Agilysys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,46 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 26,001 Agilysys-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2025 auf 121,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 146,13 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 146,13 USD entspricht einer Performance von +214,61 Prozent.
Der Börsenwert von Agilysys belief sich jüngst auf 3,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
