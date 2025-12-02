Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Profitabler Agilysys-Einstieg?
|
02.12.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Agilysys-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11,37 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Agilysys-Aktie investierten, hätten nun 879,507 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.12.2025 auf 120,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105 655,23 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 956,55 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Agilysys eine Börsenbewertung in Höhe von 3,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!