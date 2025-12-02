NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Agilysys-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Agilysys-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11,37 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Agilysys-Aktie investierten, hätten nun 879,507 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.12.2025 auf 120,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105 655,23 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 956,55 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Agilysys eine Börsenbewertung in Höhe von 3,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at