NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Amtech Systems-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Amtech Systems-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Amtech Systems-Papier bei 5,27 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Amtech Systems-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 897,533 Amtech Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2025 gerechnet (7,59 USD), wäre die Investition nun 14 402,28 USD wert. Mit einer Performance von +44,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Amtech Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 111,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at