Amtech Systems Aktie

Amtech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Performance 13.11.2025 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Amtech Systems-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Amtech Systems-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Amtech Systems-Papier bei 5,27 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Amtech Systems-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 897,533 Amtech Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2025 gerechnet (7,59 USD), wäre die Investition nun 14 402,28 USD wert. Mit einer Performance von +44,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Amtech Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 111,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amtech Systems Inc.mehr Nachrichten