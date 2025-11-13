NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autodesk-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Autodesk-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Autodesk-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 313,14 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Autodesk-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,935 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2025 gerechnet (301,74 USD), wäre das Investment nun 9 635,95 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 9 635,95 USD, was einer negativen Performance von 3,64 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Autodesk belief sich zuletzt auf 64,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at