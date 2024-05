NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Baiducom von vor 5 Jahren bedeutet

Am 20.05.2019 wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 117,55 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,851 Baiducom-Aktien. Die gehaltenen Baiducom-Anteile wären am 17.05.2024 94,07 USD wert, da der Schlussstand 110,58 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -5,93 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at