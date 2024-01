NASDAQ Composite Index-Papier BankFinancial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BankFinancial von vor 3 Jahren eingefahren

Am 10.01.2021 wurde die BankFinancial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das BankFinancial-Papier 9,19 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 108,814 BankFinancial-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 105,55 USD, da sich der Wert eines BankFinancial-Anteils am 09.01.2024 auf 10,16 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 10,55 Prozent.

Zuletzt ergab sich für BankFinancial eine Börsenbewertung in Höhe von 125,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at