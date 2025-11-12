NASDAQ Composite Index-Titel BankFinancial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BankFinancial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die BankFinancial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der BankFinancial-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,11 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die BankFinancial-Aktie investierten, hätten nun 9,891 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,86 USD, da sich der Wert einer BankFinancial-Aktie am 11.11.2025 auf 11,41 USD belief. Mit einer Performance von +12,86 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

BankFinancial wurde am Markt mit 141,94 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at