Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Biogen-Performance
|
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Biogen-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 173,04 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Biogen-Aktie investierten, hätten nun 57,790 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 07.11.2025 8 986,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155,51 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 10,13 Prozent verkleinert.
Biogen wurde am Markt mit 22,81 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
