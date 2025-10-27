NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biogen von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Biogen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Biogen-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Biogen-Aktie betrug an diesem Tag 255,30 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Biogen-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,392 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,71 USD, da sich der Wert eines Biogen-Papiers am 24.10.2025 auf 149,89 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 41,29 Prozent.

Der Börsenwert von Biogen belief sich zuletzt auf 22,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at