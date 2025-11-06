AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

NASDAQ 100 aktuell 06.11.2025 22:34:46

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach

Der NASDAQ 100 verzeichnete schlussendlich Verluste.

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,91 Prozent auf 25 130,04 Punkte nach. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,202 Prozent tiefer bei 25 568,24 Punkten, nach 25 620,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 083,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 568,24 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,77 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.10.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 978,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23 315,04 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 06.11.2024, mit 20 781,33 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 19,81 Prozent zu. Bei 26 182,10 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Datadog A (+ 23,13 Prozent auf 190,82 USD), AstraZeneca (+ 3,23 Prozent auf 83,77 USD), Diamondback Energy (+ 2,53 Prozent auf 140,77 USD), Biogen (+ 2,16 Prozent auf 156,74 USD) und AppLovin (+ 0,70 Prozent auf 621,36 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-8,19 Prozent auf 587,14 USD), MercadoLibre (-7,54 Prozent auf 2 128,33 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,27 Prozent auf 237,70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,98 Prozent auf 237,20 USD) und Palantir (-6,84 Prozent auf 175,05 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 54 959 216 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,195 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.mehr Analysen

05.11.25 AMD Buy UBS AG
07.05.25 AMD Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
31.07.24 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 207,85 -7,29% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
AppLovin Corp 534,00 2,91% AppLovin Corp
AstraZeneca PLC (spons. ADRs) 72,00 2,13% AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
Axon Enterprise 537,60 -2,89% Axon Enterprise
Biogen Inc 135,60 1,95% Biogen Inc
Charter Inc (A) (Charter Communications) 194,44 -1,27% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Datadog Inc Registered Shs -A- 167,08 23,78% Datadog Inc Registered Shs -A-
Diamondback Energy Inc 122,20 2,28% Diamondback Energy Inc
JD.com Inc (spons. ADRs) 27,60 0,00% JD.com Inc (spons. ADRs)
MercadoLibre Inc 1 841,60 -8,03% MercadoLibre Inc
NVIDIA Corp. 162,72 -4,36% NVIDIA Corp.
Palantir 153,02 -6,02% Palantir
Strategy (ex MicroStrategy) 207,60 -5,64% Strategy (ex MicroStrategy)
The Kraft Heinz Company 20,58 -2,12% The Kraft Heinz Company

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 130,04 -1,91%

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

