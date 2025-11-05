NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Biomarin Pharmaceutical-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Biomarin Pharmaceutical-Anteile betrug an diesem Tag 75,05 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13,324 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2025 auf 52,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 699,80 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 30,02 Prozent.

Biomarin Pharmaceutical wurde am Markt mit 10,15 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at