Ausblick: Biomarin Pharmaceutical präsentiert Quartalsergebnisse

Biomarin Pharmaceutical wird am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,809 USD aus. Im letzten Jahr hatte Biomarin Pharmaceutical einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie eingefahren.

22 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 780,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 742,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,90 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,21 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,17 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at