NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Biomarin Pharmaceutical-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das Biomarin Pharmaceutical-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Biomarin Pharmaceutical-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 86,77 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,152 Biomarin Pharmaceutical-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2025 61,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 53,49 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 38,35 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Biomarin Pharmaceutical belief sich zuletzt auf 10,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at