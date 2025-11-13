NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BOK Financial-Aktie gebracht.

BOK Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BOK Financial-Anteile 104,44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 95,749 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 108,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 414,59 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +4,15 Prozent.

Insgesamt war BOK Financial zuletzt 6,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at