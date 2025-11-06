BOK Financial Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BOK Financial von vor einem Jahr angefallen
Die BOK Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren BOK Financial-Anteile an diesem Tag 118,86 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,413 BOK Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BOK Financial-Papiers auf 107,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 901,06 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 9,89 Prozent verkleinert.
Der BOK Financial-Wert an der Börse wurde auf 6,60 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
