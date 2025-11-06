BOK Financial Aktie

BOK Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
BOK Financial-Anlage unter der Lupe 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BOK Financial von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in BOK Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die BOK Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren BOK Financial-Anteile an diesem Tag 118,86 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,413 BOK Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BOK Financial-Papiers auf 107,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 901,06 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 9,89 Prozent verkleinert.

Der BOK Financial-Wert an der Börse wurde auf 6,60 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BOK Financial Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu BOK Financial Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BOK Financial Corp. 92,00 -1,08% BOK Financial Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen