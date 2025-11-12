Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren verloren
Das Capitol Federal Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 12,19 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,203 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 52,26 USD, da sich der Wert eines Capitol Federal Financial-Anteils am 11.11.2025 auf 6,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,74 Prozent verringert.
Capitol Federal Financial war somit zuletzt am Markt 828,03 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
