NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren verloren
Capitol Federal Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,70 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,740 Capitol Federal Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2025 auf 6,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 484,25 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 51,57 Prozent.
Der Capitol Federal Financial-Wert an der Börse wurde auf 807,01 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
