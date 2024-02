NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cathay General Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Cathay General Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Cathay General Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cathay General Bancorp-Anteile an diesem Tag 23,33 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 42,863 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 718,39 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Anteils am 02.02.2024 auf 40,09 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +71,84 Prozent.

Zuletzt verbuchte Cathay General Bancorp einen Börsenwert von 2,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at