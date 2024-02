NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cathay General Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 19.02.2021 wurde das Cathay General Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cathay General Bancorp-Anteile bei 38,60 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,591 Cathay General Bancorp-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104,53 USD, da sich der Wert einer Cathay General Bancorp-Aktie am 16.02.2024 auf 40,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,53 Prozent gesteigert.

Der Cathay General Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 2,93 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at