NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CIENA von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen CIENA-Investment verlieren können.

CIENA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 56,21 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die CIENA-Aktie investiert hat, hat nun 1,779 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.07.2024 gerechnet (49,63 USD), wäre das Investment nun 88,29 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 11,71 Prozent verkleinert.

CIENA wurde am Markt mit 7,37 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at