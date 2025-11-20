CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|CIENA-Performance
|
20.11.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das CIENA-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die CIENA-Aktie an diesem Tag bei 42,10 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CIENA-Aktie investiert, befänden sich nun 237,530 CIENA-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 44 840,86 USD, da sich der Wert eines CIENA-Papiers am 19.11.2025 auf 188,78 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 348,41 Prozent gleich.
Der CIENA-Wert an der Börse wurde auf 26,41 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!