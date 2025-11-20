NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CIENA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das CIENA-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die CIENA-Aktie an diesem Tag bei 42,10 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CIENA-Aktie investiert, befänden sich nun 237,530 CIENA-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 44 840,86 USD, da sich der Wert eines CIENA-Papiers am 19.11.2025 auf 188,78 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 348,41 Prozent gleich.

Der CIENA-Wert an der Börse wurde auf 26,41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at