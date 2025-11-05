City Aktie
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
|Lukratives City-Investment?
|
05.11.2025 16:05:15
NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in City von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem City-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49,39 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das City-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,247 City-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2025 2 407,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 118,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140,78 Prozent vermehrt.
Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!