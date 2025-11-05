NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in City von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in City-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem City-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49,39 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das City-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,247 City-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2025 2 407,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 118,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140,78 Prozent vermehrt.

Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at