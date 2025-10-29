NASDAQ Composite Index-Titel City-Aktie: So viel hätte eine Investition in City von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in City eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die City-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59,95 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die City-Aktie investiert hat, hat nun 1,668 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199,92 USD, da sich der Wert eines City-Papiers am 28.10.2025 auf 119,85 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 99,92 Prozent gleich.

Am Markt war City jüngst 1,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at