Lohnende Columbia Banking System-Investition? 11.11.2025 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Columbia Banking System-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Columbia Banking System-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 11.11.2020 wurde das Columbia Banking System-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Columbia Banking System-Papier an diesem Tag 33,03 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Columbia Banking System-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,028 Columbia Banking System-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2025 auf 27,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,08 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17,92 Prozent vermindert.

Columbia Banking System war somit zuletzt am Markt 8,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Columbia Banking System Inc. 26,90 -0,77% Columbia Banking System Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

