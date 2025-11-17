NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 5 Jahren gekostet

Commerce Bancshares Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Commerce Bancshares-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 182,848 Commerce Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerce Bancshares-Papiers auf 53,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 786,96 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,13 Prozent verringert.
Am Markt war Commerce Bancshares jüngst 7,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
