NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerce Bancshares von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Commerce Bancshares eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Commerce Bancshares-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Commerce Bancshares-Papier letztlich bei 62,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 160,501 Commerce Bancshares-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.01.2024 8 578,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 53,45 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,21 Prozent.

Commerce Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,96 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

