Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Lukrative Daktronics-Investition?
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daktronics von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Daktronics-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Daktronics-Anteile an diesem Tag bei 3,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 281,690 Daktronics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 5 067,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,99 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 406,76 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Daktronics bezifferte sich zuletzt auf 873,82 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!