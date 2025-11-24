NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daktronics von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Daktronics-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Daktronics-Anteile an diesem Tag bei 3,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 281,690 Daktronics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 5 067,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,99 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 406,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Daktronics bezifferte sich zuletzt auf 873,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at