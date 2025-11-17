NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daktronics von vor einem Jahr abgeworfen

Daktronics Aktie
Am 17.11.2024 wurde die Daktronics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 14,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Daktronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,892 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Daktronics-Papiers auf 18,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,22 USD wert. Mit einer Performance von +29,22 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Daktronics-Wert an der Börse wurde auf 907,59 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
