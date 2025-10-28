NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Donegal Group B gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Donegal Group B-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,326 Donegal Group B-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Donegal Group B-Aktie auf 15,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,64 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group B bezifferte sich zuletzt auf 551,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at