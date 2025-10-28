Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentabler Donegal Group B-Einstieg? 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Donegal Group B gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Donegal Group B-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,326 Donegal Group B-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Donegal Group B-Aktie auf 15,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,64 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group B bezifferte sich zuletzt auf 551,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)mehr Nachrichten