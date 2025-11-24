NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Erie Indemnity-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Erie Indemnity-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 272,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Erie Indemnity-Papier investiert hätte, hätte er nun 36,666 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.11.2025 auf 296,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 866,42 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,66 Prozent zugenommen.

Erie Indemnity wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,81 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

