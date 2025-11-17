Erie Indemnity Aktie

Erie Indemnity-Investment im Blick 17.11.2025 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erie Indemnity-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Erie Indemnity-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Erie Indemnity-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Erie Indemnity-Anteile letztlich bei 405,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,469 Erie Indemnity-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 707,60 USD, da sich der Wert einer Erie Indemnity-Aktie am 14.11.2025 auf 286,58 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -29,24 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Erie Indemnity eine Börsenbewertung in Höhe von 13,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

