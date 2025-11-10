Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Frühe Anlage
|
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Erie Indemnity-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Erie Indemnity-Papier an diesem Tag bei 87,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Erie Indemnity-Aktie investiert, befänden sich nun 1,146 Erie Indemnity-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 326,50 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Papiers am 07.11.2025 auf 284,84 USD belief. Damit wäre die Investition um 226,50 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Erie Indemnity betrug jüngst 13,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Erie Indemnity Co.mehr Nachrichten
Analysen zu Erie Indemnity Co.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Erie Indemnity Co.
|242,00
|1,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.