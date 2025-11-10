Erie Indemnity Aktie

Erie Indemnity

WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021

10.11.2025 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Erie Indemnity-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Erie Indemnity-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Erie Indemnity-Papier an diesem Tag bei 87,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Erie Indemnity-Aktie investiert, befänden sich nun 1,146 Erie Indemnity-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 326,50 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Papiers am 07.11.2025 auf 284,84 USD belief. Damit wäre die Investition um 226,50 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Erie Indemnity betrug jüngst 13,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

