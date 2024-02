NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Euronet Worldwide von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde die Euronet Worldwide-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Euronet Worldwide-Anteile betrug an diesem Tag 134,63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,743 Euronet Worldwide-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,81 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Papiers am 26.02.2024 auf 107,45 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 79,81 USD entspricht einer negativen Performance von 20,19 Prozent.

Jüngst verzeichnete Euronet Worldwide eine Marktkapitalisierung von 4,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at