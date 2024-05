NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: Über diese Dividende können sich Expeditors International of Washington-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington am 07.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 1,38 USD je Aktie vereinbart. Das sind 2,99 Prozent mehr als im Vorjahr. Alles in allem schüttet Expeditors International of Washington 202,03 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Expeditors International of Washington-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,51 Prozent geschmälert.

Expeditors International of Washington- Dividendenrendite im Blick

Zum NYSE-Schluss ging das Expeditors International of Washington-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 114,90 USD aus dem Handel. Die Dividendenrendite für 2023 beträgt 1,08 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 1,29 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Expeditors International of Washington-Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren ist der Expeditors International of Washington-Kurs via NYSE 53,32 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 60,80 Prozent besser entwickelt als der Expeditors International of Washington-Kurs.

Expeditors International of Washington- Dividendenerwartung

Für 2024 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,57 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 1,37 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten von Expeditors International of Washington

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Expeditors International of Washington beläuft sich aktuell auf 16,651 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Expeditors International of Washington beläuft sich aktuell auf 25,37. Der Umsatz von Expeditors International of Washington betrug in 2023 9,300 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 5,05 USD.

Redaktion finanzen.at