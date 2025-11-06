NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expeditors International of Washington-Aktie Investoren gebracht.

Am 06.11.2024 wurden Expeditors International of Washington-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Expeditors International of Washington-Papier an diesem Tag 119,41 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,375 Expeditors International of Washington-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Expeditors International of Washington-Aktie auf 137,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 155,01 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +15,50 Prozent.

Jüngst verzeichnete Expeditors International of Washington eine Marktkapitalisierung von 18,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at