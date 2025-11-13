Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Expeditors International of Washington-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 111,91 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert, befänden sich nun 89,358 Expeditors International of Washington-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 140,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 570,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,71 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Expeditors International of Washington betrug jüngst 18,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
